Noch ein Film? Mattel denkt über ein "Barbie"-Spin-off nach

Der Spielzeughersteller Mattel sieht offenbar großes Potenzial in Barbie! 2019 war bekannt geworden, dass eine Realverfilmung mit der beliebten Puppe als Hauptfigur geplant ist. Vor wenigen Tagen war es dann so weit: Der Film mit Margot Robbie (33) in der Hauptrolle flimmert weltweit über die Kinoleinwände und begeistert zahlreiche Fans. Wie jetzt bekannt wird, soll Mattel daher bereits über ein Spin-off mit "Barbie" nachdenken!

Nach Informationen von Variety könne sich der Spielzeughersteller durchaus weitere Filme mit der blonden Puppe vorstellen. "Am Anfang sagen wir nicht: 'Okay, lasst uns schon an Film zwei und drei denken.' Lasst uns den ersten Film richtig machen und ihn zu einem Erfolg machen. Und wenn man das tut, eröffnen sich sehr schnell Möglichkeiten, sobald man den ersten Film als erfolgreiche Darstellung eines Franchise auf der großen Leinwand etabliert hat", erklärt Geschäftsführer Ynon Kreiz. Die Regisseurin des Kassenschlagers, Greta Gerwig (39), plane derzeit jedoch nicht, eine Fortsetzung zu drehen.

Bereits in der ersten Woche soll der Kinofilm laut Warner Bros. in den USA schon umgerechnet über 192,3 Millionen Euro eingespielt haben. Damit soll der Film die Produktionskosten, die sich auf 179,6 Millionen Euro belaufen, bereits abgedeckt haben. Weltweit sollen nach Berichten von Variety am ersten Wochenende sogar rund 270 Millionen Euro eingespielt worden sein.

Anzeige

Getty Images Ryan Gosling und Margot Robbie bei der "Barbie"-Premiere

Anzeige

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Ryan Gosling als Ken in "Barbie"

Anzeige

Getty Images Ryan Gosling und Margot Robbie, Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de