Schwangere Ana Johnson staunt über ihr kleines Baby-Wunder

Ana Johnson (30) ist noch immer total überwältigt. Die YouTuberin ist nach dem sechsten Embryotransfer nun endlich schwanger – damit ging ihr größter Wunsch endlich in Erfüllung. Die Influencerin und ihr Ehemann Tim Johnson mussten in der letzten Zeit nämlich ganz schön viele Rückschläge und auch Fehlgeburten verkraften. Ana kann ihre Schwangerschaft noch immer kaum fassen und kommt aus dem Staunen gar nicht heraus.

"Schaut mal, was für einen Schub der Bauch schon wieder gemacht hat. Kann das manchmal gar nicht glauben, dass das wirklich passiert", schrieb sie via Instagram in ihrer Story und präsentiert dabei ihren runden Babybauch. Dabei lächelt die werdende Mama überaus glücklich in die Kamera und streichelt liebevoll ihre kleine Kugel.

Obwohl Ana ganz schön gelitten hat, konnte sie viel Positives aus dieser schwierigen Zeit für sich mitnehmen. "Im Kinderwunsch wächst man über sich hinaus. Emotional, körperlich und von der Willensstärke. All das wird sich lohnen – im tiefsten Inneren habe ich es immer gewusst", äußerte sie sich vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story.

Instagram / anajohnson Tim und Ana Johnson, YouTuber

Instagram / anajohnson Tim Johnson und Ana Johnson im Februar 2023

Instagram / anajohnson Ana Johnson im Juli 2023

