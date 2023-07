Lucas steht auf Daniela Katzenbergers "fetten Gyros-Arsch"

Daniela Katzenberger (36) spricht Klartext! Seit 2014 sind die Katze und Lucas Cordalis (55) ein Paar. Das Liebesglück der beiden TV-Stars wurde nur ein Jahr später mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Sophia (7) gekrönt. Seitdem geht die Familie durch dick und dünn. Mit den Jahren habe die Blondine zwar ein paar Kilogramm zugenommen, doch das sei gar nicht schlimm. Daniela überrascht mit einem Geständnis: Lucas steht auf ihren großen Hintern.

In ihrer Sendung "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" berichtet die Auswanderin davon, dass sie in eine Jeans, die sie früher getragen hatte, nicht mehr hineinpasse. Als sie sich ein Foto von sich in dem Kleidungsstück anschaut, fällt ihr ihr Hinterteil ins Auge. "Schau mal, da habe ich ja voll den flachen Hintern", zeigt die Beauty ihrem Mann. Mit jedem Jahr der Beziehung habe die Blondine ein Kilogramm zugenommen – das stört sie. Lucas hingegen findet ihren jetzigen "Pfirsich-Hintern" super. "Lucas steht auch auf fette Gyros-Ärsche", scherzt Daniela.

Seit 2016 sind die Turteltauben verheiratet. Dass ihre Ehe nach all den Jahren noch so gut läuft, hat auch einen bestimmten Grund. "Lucas findet mich am geilsten, wenn ich mich am geilsten finde. Das ist unser Ehegeheimnis. Ich finde mich geil, er findet mich geil", erzählte die Katze in ihrer Sendung.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juni 2023

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis mit seiner Frau Daniela Katzenberger und ihrer gemeinsamen Tochter Sophia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de