So turbulent war das Liebesleben von Sinéad O'Connor (56). Vor wenigen Stunden hatten erschütternde Neuigkeiten die Runde gemacht: Die Sängerin ist im Alter von 56 Jahren überraschend gestorben. Bislang sind noch keine weiteren Umstände zu ihrem Ableben bekannt, auch die Todesursache bleibt noch unklar. Im Privaten ging es zu Lebzeiten für Sinéad immer wieder auf und ab – so auch in ihrem Liebesleben.

1987 heiratete Sinéad ihren ersten Ehemann – den Musikproduzenten und Schlagzeuger ihrer Band John Reynolds. Mit ihm bekam sie ihren Sohn Jake. Drei Jahre nach ihrer Hochzeit fand die Beziehung der beiden ein jähes Ende. 1995 kamen Sinéad und der Kolumnist John Waters zusammen, trennten sich aber nach einem Jahr. Danach folgte ein langer Sorgerechtsstreit um ihre gemeinsame Tochter Roisin. Die langwierige Fehde endete, als die Musikerin Roisin erlaubte, bei ihrem Vater in Dublin zu leben. 2000 outete sich Sinéad als lesbisch, allerdings widerrief sie ihre Aussage in späteren Interviews und bezeichnete sich sowohl als hetero- als auch bisexuell.

2001 heiratete die "This Is the Day"-Sängerin den Journalisten Nick Sommerlad, bevor die Beziehung 2004 endete. Im gleichen Jahr bekam Sinéad mit dem Künstler Donal Lummy ihr drittes Kind Shane. Zwei Jahre später erblickte Söhnchen Yeshua das Licht der Welt, den sie mit Frank Bonadio teilt. 2010 heiratete Sinéad ihren engen Freund Steve Cooney. Ihre Ehe hielt ein Jahr. Auch in Ehemann Nummer vier fand die "Nothing Conpares 2 U"-Interpretin nicht die Liebe ihres Lebens: Ihre letzte Ehe mit dem Therapeuten Barry Herridge endete, nachdem sie "nur sieben Tage zusammenlebten".

Getty Images Sinéad O'Connor in New York City, 2007

Getty Images Sinéad O'Connor im April 2012

Getty Images Sinéad O'Connor, Sängerin

