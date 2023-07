Yvonne Woelke und Peter Klein verbringen TV-Abend zusammen

Die Gerüchteküche kocht wieder! Seit mehreren Monaten sorgen Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) für mächtig Schlagzeilen, nachdem der Realitystar seine Noch-Ehefrau Iris Klein (56) mit der Schauspielerin betrogen haben soll. Jetzt stehen Peter und Yvonne gemeinsam für die Heimwerklernsendung Wettkampf in 4 Wänden vor den Kameras. Doch auch abseits der Bau-Challenge scheinen die beiden gerne Zeit miteinander zu verbringen. Am Dienstagabend trafen sich Peter und Yvonne in einem Berliner Hotel zum Fernsehen.

Laut Bild reiste Peter extra aus Mallorca an, um mit Yvonne, die selbst von Hamburg nach Berlin fuhr, die erste Folge der Sendung zu verfolgen. Bevor sich die beiden jedoch in dem Hotel trafen, ließ sich die Blondine beim Friseur mächtig aufstylen. "Ich hoffe, Peter gefällt mein Outfit, ich habe mir viel Mühe für ihn gegeben", plauderte der TV-Star aus. Anschließend stießen Peter und Yvonne im Hotelzimmer mit einem Glas Sekt an und schauten sich dabei tief in die Augen.

Ihren TV-Auftritt nutze die 41-Jährige kurzerhand, um erneut gegen Iris zu schießen. Denn ursprünglich sollte nicht Yvonne, sondern Iris in der Sendung an der Seite von Peter stehen. "Ich glaube, wenn du keinen Sport machst und nicht fit genug bist, dann ist das echt schwer", stellte Yvonne vor laufenden Kameras klar.

RTL Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Wettkampf in 4 Wänden"

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke und Peter Klein im Juli 2023

RTL Peter Klein und Yvonne Woelke bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

