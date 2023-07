"Nicht fit": Yvonne Woelke schießt im TV gegen Iris Klein!

Yvonne Woelke (41) traut sich was! Peter Klein (56) verliebte sich Anfang dieses Jahres in die Schauspielerin fremd – und trat damit einen öffentlichen Rosenkrieg mit seiner Noch-Ehefrau Iris Klein (56) los. Diese nahm sich aber nicht nur ihren Verflossenen als Zielscheibe, sondern auch dessen vermeintliche Affäre. Doch nun wirkt es so, als würde die Blondine zurück sticheln: In einer neuen TV-Show schießt Yvonne jetzt vor Peters Augen gegen Iris!

In der Heimwerker-Sendung "Wettkampf in 4 Wänden" kämpfen das ehemalige Model und sein mutmaßlicher Lover im Team um den Sieg, indem sie eine Wohnung gemeinsam renovieren. Doch eigentlich hatte sich der 56-Jährige gemeinsam mit Iris dafür beworben, weshalb sich die Schauspielerin eine kleine Stichelei nicht verkneifen kann. "Ich glaube, wenn du keinen Sport machst und nicht fit genug bist, dann ist das echt schwer", schießt sie vor Peter gegen die Mama von Daniela Katzenberger (36). Was wohl Iris dazu sagen wird?

Bislang äußert sich die 56-Jährige noch nicht dazu – aber allzu begeistert dürfte sie wohl nicht von diesem Kommentar sein. Denn schließlich machten vor wenigen Monaten noch Gerüchte die Runde, dass Peter seine Noch-Ehefrau laut Bild genau aus diesem Grund verlassen haben soll: Sie sei ihm zu alt und unsportlich.

Anzeige

RTL Peter Klein und Yvonne Woelke bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de