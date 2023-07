Ein Unbekannter will Theresia Fischers Beziehung zerstören!

Theresia Fischer (31) platzt der Kragen! 2019 war sie durch ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel bekannt geworden. Im Staffelfinale hatte sie ihren damaligen Verlobten Thomas Behrend geheiratet. Das Glück der beiden wollte aber nicht für immer halten: Im September 2022 gab das Model ihr Ehe-Aus bekannt. Der Trennungsschmerz war jedoch schnell vergessen: Am diesjährigen Valentinstag verkündete die Blondine ihre neue Beziehung. Diese scheint aber aktuell in Gefahr zu sein. Ein Unbekannter möchte einen Keil zwischen Theresia und ihren Freund Stefan treiben!

Auf Instagram erzählt die Beauty, die aktuell mit ihren Eltern im Urlaub ist, dass ihr Partner einen Anruf bekommen habe. Er soll vor Theresia gewarnt worden sein. "Du musst aufpassen", gab sie die Worte des Unbekannten wieder. Die Ex-GNTM-Kandidatin hat dazu eine klare Meinung: "Ich finde das richtig widerlich." Der Anrufer soll männlich gewesen und ein Follower von ihr sein. "Derjenige möchte einen Keil zwischen mich und Stefan treiben", weiß Theresia. Mit ein paar Worten wendet sie sich direkt an die Person, die ihr Liebesglück zerstören möchte: "Stefan und mich bringst du nicht auseinander. Du kleines, armes, süßes Würstchen."

Mit ihrem neuen Partner ist das Model total glücklich. "Was lange brauchte, ist nun endlich vereint...", schrieb sie am Valentinstag zu einem süßen Schnappschuss der beiden. Auf dem Foto halten sie mit geschlossenen Augen ihre Köpfe ganz nah aneinander.

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer mit ihrem Freund Stefan im Juni 2023

ActionPress Theresia Fischer im Mai 2022 in Berlin

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer und ihr Freund Stefan im Februar 2023

