Mitten in Scheidung: Kevin Costner macht Urlaub mit Kindern

Er genießt die Zeit mit seinen Liebsten. 18 Jahre waren Kevin Costner (68) und Christine Baumgartner (49) verheiratet. Doch im Mai machten überraschende Nachrichten die Runde: Das Model hat die Scheidung von dem Schauspieler eingereicht. Als Grund wurden unüberbrückbare Differenzen angegeben. Für ihre Kinder will das Ex-Paar dennoch das gemeinsame Sorgerecht. Die drei Kids verbrachten nun wohl die Ferien mit ihrem Papa.

Der Schauspieler urlaubte diese Woche mit seiner Tochter und seinen beiden Söhnen in Aspen – das belegen Aufnahmen, die unter anderem TMZ vorliegen. Kevin holte seinen Nachwuchs am Montag vom Flughafen ab und schleppte das Gepäck in Cowboystiefeln und mit Cowboyhut herum. Anschließend gingen die vier noch in einen Lebensmittelladen – vermutlich, um sich mit Vorräten für ihre gemeinsame Zeit einzudecken.

Erst in der vergangenen Woche machte der Costner-Nachwuchs mit seiner Mutter Christine Urlaub auf Hawaii. Die Kinder wohnten dort in einem protzigen Luxusresort. Außerdem verbrachte die Familie einige Zeit mit einem Freund ihres Vaters – allerdings ohne Kevin selber.

Anzeige

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner, Februar 2022

Anzeige

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de