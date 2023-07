Neues Format: "Are You The One?"-Juliette ist wieder im TV

Juliette Lau kehrt ins Fernsehen zurück. In der vergangenen Staffel von Are You The One? schien es von Beginn an so, als ob die Beauty aus Leipzig und Barkin ein Perfect Match sein könnten. Doch der 27-Jährige erlaubte sich auch immer wieder Fehltritte und knutschte fremd. Auch nach der Show war Barkin wohl nicht die treuste Seele – die beiden beendeten ihre Liaison. Nun versucht Juliette ihr Glück erneut im TV – zusammen mit ihrem Vater.

Auf Instagram verkündet die Beauty die tollen Neuigkeiten: "Ich bin Teil der 1. Staffel von 'Der Heiratsmarkt'." Juliette kündigt bereits an: Ihre Fans können gespannt sein. "Macht euch gefasst, dieses Mal mit meinem Vater zusammen. Ob es eine gute Entscheidung war, ihm das Dating in die Hände zu geben? Man weiß es nicht..." Ab dem 10. August läuft das Format um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Da Eltern immer wissen, was das Beste für ihre Kinder ist, werden sie in dem neuen Format die Partnerwahl für ihre erwachsenen Sprösslinge übernehmen. Neben Juliettes Papa Alex wird auch ihr Patenonkel Ali für die Fitnesstrainerin die potenziellen Partner unter die Lupe nehmen. Ob die beiden dabei mehr Erfolg haben als ihr Schützling?

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Petra, Daniel, Philipp, Juliette, Ali und Alex bei "Der Heiratsmarkt"

Anzeige

Instagram / juicyjuuly Juliette Lau mit ihrem Papa Alex

Anzeige

Instagram / juicyjuuly Juliette Lau, Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de