Nach "Ex on the Beach": Juliette ist wieder in festen Händen

Die Influencerin Juliette, bekannt aus mehreren Reality-TV-Formaten, meldet sich mit süßen Nachrichten bei ihren Fans. "Das Schönste kommt meist unerwartet. Ich könnte nicht glücklicher sein, dich an meiner Seite zu haben", schreibt die Beauty zu einem Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie Arm in Arm mit einem Mann zu sehen ist, bei dem es sich ganz offensichtlich um ihren neuen Partner handelt.

Die beiden Turteltauben lächeln glücklich verliebt in die Kamera. "Ich weiß, viele von euch haben schon geahnt, dass da jemand ganz Besonderes in meinem Leben ist", bestätigt Juliette die Vermutungen ihrer Community. Dem niedlichen Text fügt sie hinzu: "Ich freue mich, diesen neuen Abschnitt mit ihm und mit euch zu erleben. Danke für all eure lieben Worte." In den Kommentaren sammeln sich in kürzester Zeit die Glückwünsche für das Paar. Juliettes Follower sind sich einig: "Ganz klar: Das ist ein Match."

Neben Are You The One? suchte die hübsche Blondine auch schon bei Ex on the Beach nach der großen Liebe. Dort war es ausgerechnet ihr eigener Ex-Partner Barkin, mit dem die Gefühle wieder aufflammten. Am Ende der Show beschlossen sie, ihrer Liebe noch eine Chance zu geben. In einem Interview mit "Blitzlichtgewitter"-Podcast gab die Reality-TV-Bekanntheit einige Monate später aber ein ernüchterndes Update: "Barkin und ich haben es tatsächlich noch mal miteinander versucht, aber wie man ihn kennt, er ist halt einfach eine laufende Red Flag."

Instagram / juicyjuuly Juliette, Influencerin

RTL Barkin, "Ex on the Beach"-Kandidat

