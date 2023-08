Eifersucht: Zoff bei Heiratsmarkt-Juliettes Dad und JayJay!

Diese beiden sind offenbar nicht auf der gleichen Wellenlänge! In der dritten Runde von "Der Heiratsmarkt" wurden die bisherigen Pärchenkonstellationen nochmal gehörig durchgemischt. In dieser Woche hat Juliette ein Match mit JayJay. Zwischen den Singles knisterte es gewaltig und die beiden gingen bereits auf Tuchfühlung. Doch nun gibt es offenbar Ärger im Paradies: Zwischen JayJay und Juliettes Papa Alex fliegen die Fetzen!

In der dritten Folge geraten Alex und JayJay ziemlich aneinander. Der Grund: Juliettes Auserwählter macht sich mit seinen Eifersüchteleien nicht gerade beliebt bei ihrer Familie. "Du bist zu aggressiv. Ein Mann muss seine Grenzen kennen, auch vor anderen. Und eine Frau auch respektvoll behandeln", macht ihr Vater ihm klar. Der Muskelmann steht allerdings zu seinem Feuer: "Wenn ich das sage, dann stehe ich dahinter: Ich bin temperamentvoll." Das Ganze wühlt den der einstige Ex on the Beach-Kandidat offenbar so sehr auf, dass er mit dem Gedanken spielt, die Show zu verlassen.

Nach einer Nacht auf dem Sofa ändert der Fitness-Liebhaber allerdings noch einmal seine Meinung und entschuldigt sich bei Juliette – und auch mit ihrem Papa kommt es zur Aussprache. "Ich weiß, dass Eifersucht nicht gut ist und ich glaube, dass ich nicht so krass eifersüchtig bin, wie ich es rübergebracht habe", stellt JayJay klar. Alex bleibt dennoch skeptisch, aber verzeiht ihm: "Jeder macht Fehler. Scheißegal jetzt, kein großes Ding."

Juliette Lau mit ihrem Papa Alex

Juliette Lau, Juli 2023

Jay Jay, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

