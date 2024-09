Das lief noch nach "Ex on the Beach" bei Juliette und Barkin

Wie steht es um Juliette und Barkins Liebe? Bei Ex on the Beach trafen die ehemaligen Partner wieder aufeinander und entschieden sich am Ende der Show sogar dafür, ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben. In einem Interview beim "Blitzlichtgewitter"-Podcast enthüllte Juliette, wie es nach der Show wirklich weiterging: "Barkin und ich haben es tatsächlich noch mal miteinander versucht, aber wie man ihn kennt, er ist halt einfach eine laufende Red Flag." Trotz des Happy Ends auf der Insel der Verflossenen sollte die Beziehung offenbar nicht von Dauer zu sein.

Juliette sprach in dem Interview vor allem Barkins Untreue an, die zum endgültigen Beziehungs-Aus geführt hatte. "Er hat trotzdem an anderen Blümchen geleckt", machte sie im Gespräch unmissverständlich klar. Anders als in der Vergangenheit ließ sich die 23-Jährige dieses Mal nicht lange hinhalten: "Ich habe dieses Mal schneller geschaltet. Ich habe gemerkt, da läuft was schief und mir gesagt: 'July, lass es einfach lieber'." Trotz des erneuten Scheiterns ihrer Romanze betont die TV-Bekanntheit, dass sie keinen Groll gegen ihren Ex hegt und sich einen freundlichen Umgang vorstellen kann.

Der Entschluss, ihrem Ex überhaupt eine zweite Chance zu geben, war zunächst eigentlich nicht Juliettes Plan. Nach ihrem dramatischen Einzug in die Villa und den deutlichen Worten gegenüber Barkin im TV schien es, als sei das letzte Kapitel ihrer Beziehung bereits abgeschlossen. "Mein Ziel war es, ihm mal eine ordentliche Ansage zu machen und ihm zu zeigen, was er verloren hat", verriet die Fitnesstrainerin damals ihre eigentliche Teilnahmemotivation gegenüber Promiflash. Dass es trotz dieser klaren Worte zur kurzen Wiederbelebung der Beziehung kam, überraschte daher umso mehr.

