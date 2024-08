Juliette will bei "Ex on the Beach" ihren Ex "terrorisieren"

In der aktuellen Folge von Ex on the Beach zieht Juliette in die Villa ein – und sie hat wohl noch ein Hühnchen mit ihrem Ex Barkin zu rupfen. Schon beim ersten Aufeinandertreffen mit ihrem Verflossenen wird klar, dass sie nicht gut auf ihn zu sprechen ist. Diesen Eindruck bestätigt die Are You The One?-Bekanntheit nochmals im Interview mit Promiflash: "Mein Ziel war es, ihm mal eine ordentliche Ansage zu machen und ihm zu zeigen, was er verloren hat. Ich hatte keine Gefühle mehr für ihn, ich wollte ihn einfach nur terrorisieren."

Der Grund, weshalb Juliette einen Groll auf ihren Ex hegt, sei seine Untreue in der Beziehung. "Barkin hat mich mehrfach betrogen, zum Beispiel beim Karneval. Er hat mit anderen geschlafen und mehrfach mit anderen Mädels geschrieben", erklärt die Fitnesstrainerin. Zwar dementiert Barkin diese Vorwürfe nicht, jedoch hat er eine etwas andere Sicht darauf, wie er im Interview meint: "Betrogen würde ich nicht sagen, weil wir nicht zusammen waren, aber ja, ich habe in der Zeit, wo wir uns intensiv kennenlernen wollten, Scheiße gebaut. Also habe ich mit anderen Frauen geschrieben, mich getroffen – und dann ist da auch mehr passiert."

Die Realitystars lernten sich 2022 bei "Are You The One?" kennen. Schnell näherten sich die beiden in der Sendung an, jedoch leistete sich Barkin bereits da diverse Fehltritte, sodass Juliette den Schlussstrich zog. Nach der Show versuchten es die zwei noch einmal miteinander und lernten sich intensiver kennen. Nur wenige Monate später verkündete die Beauty auf ihrem Instagram-Profil jedoch: "Zurzeit werde ich mit ganz vielen Fragen bombardiert, was mit mir und Barkin ist. Ich glaube, viele von euch haben auch gesehen, dass wir die Bilder von uns rausgenommen haben und ja, es ist vorbei."

RTL Barkin, "Ex on the Beach"-Kandidat

Instagram / barkin_cmrt Juliette und Barkin, "Are You The One?"-Kandidaten

