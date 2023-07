Provoziert sie Jannik Kontalis? Yeliz Koc posiert mit Max

Rächt sich Yeliz Koc (29) mit diesem Selfie etwa an Jannik Kontalis? Die beiden hatten sich bei der ersten Staffel von Make Love, Fake Love kennen und lieben gelernt. Doch nach vielen Höhen und Tiefen folgte dann das Beziehungs-Aus. Jannik veröffentlichte daraufhin seinen Podcast "Nichts als die Wahrheit", in dem er über seine Ex auspackt. Doch jetzt folgt die Retourkutsche: Yeliz veröffentlicht ein Selfie mit dem Zweitplatzierten Max Bornmann.

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (31) ein Selfie mit Max – beide lächeln in die Kamera und sehen ausgelassen und glücklich aus. Möchte die Influencerin mit diesem süßen Schnappschuss Jannik etwa provozieren? Denn Jannik und Max sind überhaupt nicht gut aufeinander zu sprechen.

Schon vor ungefähr einem Monat zeigte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin Max in ihrer Instagram-Story. Die zwei besuchten nämlich mit den anderen Show-Kandidaten ein Event. Dass Yeliz mit Max chillte, konnte die Beauty nicht für sich behalten und teilte das daraufhin direkt mit ihrer Community.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis im September 2022

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc und Max Bornmann bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2023

