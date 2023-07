"Reingefahren": Shania und Davina Geiss hatten Autounfall!

Shania Tyra (18) und Davina Shakira Geiss (20) kommen mit einem Schock davon. Die zwei Schwestern stehen seit ihrer Kindheit im Rampenlicht und wuchsen vor den Augen des TV-Publikums zu jungen Frauen heran. Mit ihren prominenten Eltern Robert (59) und Carmen (58) führen die Millionärstöchter ein echtes Jetset-Leben. Bei seinen Fans sorgt das Duo nun allerdings für einen großen Schreck: Shania und Davina waren in einen Verkehrsunfall verwickelt!

Das verrät Davina nun in einer neuen Story auf Instagram: "Shania und ich hatten vor zwei Tagen einen kleinen Autounfall. Zum Glück ist uns nichts passiert." Dabei betont die Beauty, dass ihre jüngere Schwester keine Schuld an dem Unfall treffe. "Jemand ist uns hinten reingefahren", erklärt sie weiter. Allerdings habe Shanias Auto nun einen "Totalschaden". In einer weiteren Story zeigt die 20-Jährige einige Aufnahmen des beschädigten SUV-Wagens.

Wegen der Schäden müsse Shanias Luxus-SUV nun vorerst in die Werkstatt gebracht werden. "Ich hoffe, dass Shania ihr Baby bald wiederbekommt", fügt Davina hinzu. Ihre 18-jährige Schwester hat sich derweil noch nicht zu dem Unfall gemeldet.

Shania, Davina, Robert und Carmen Geiss im Juni 2023

Davina Geiss im Mai 2023

Shania Tyra Geiss, Tochter von Carmen und Robert Geiss

