Sarafina Wollnys Babyname fällt nicht bei allen Fans durch

Die Fans sind zwiegespalten. Sarafina Wollny (28) und ihr Mann Peter (30) hatten vor über zwei Jahren ihre Zwillinge Casey (2) und Emory (2) auf der Welt begrüßt. Doch damit war ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen, denn: Vor wenigen Tagen ist die Tochter von Silvia Wollny (58) zum dritten Mal Mama geworden. Ihr kleines Mädchen hört auf den Namen Hope Angel Silvia – doch der Name kommt nicht bei allen Promiflash-Lesern gut an.

Wie das Ergebnis einer Promiflash-Umfrage zeigt, sind die Teilnehmer hin- und hergerissen, ob ihnen der Name gefällt. Nur 683 von insgesamt 1.757 Personen – was 38,9 Prozent entspricht– finden den Namen supersüß und können sich dafür begeistern, dass die Kleine nach ihrer Oma benannt wurde [Stand: 28. Juli 2023, 19.00 Uhr]. Die restlichen 1.074 Teilnehmer, also 61,1 Prozent, sind nicht wirklich begeistert von Sarafina und Peters Entscheidung.

Die zwiegespaltene Meinung über den Namen des Mädchens ändert allerdings nichts daran, dass die Familie Wollny überglücklich über ihren neuesten Zuwachs ist. "Herzlich willkommen, kleiner Schatz. Wir sind so glücklich, dass wir dich endlich in den Arm nehmen können", freute sich Sarafinas ältere Schwester Sylvana (31) auf Instagram. Auch die anderen Geschwister der Dreifach-Mama gratulierten ihr.

RTLZWEI Sarafina und Peter Wollny und ihre Zwillinge Emory und Casey

RTLZWEI Silvia Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / estefaniawollny21 Sylvana, Sarafina, Estefania und Silvia Wollny im Dezember 2022

