Schwangere Ana Johnson verrät errechneten Entbindungstermin!

Ana Johnson (30) plaudert aus dem Nähkästchen. Die YouTuberin und ihr Mann Tim haben eine schwere Kinderwunschreise mit mehreren Rückschlägen hinter sich. Doch die vielen Höhen und Tiefen haben sich irgendwann ausgezahlt: Im vergangenen April hatte das Paar verkündet, endlich Nachwuchs zu erwarten – sie dürfen sich auf einen kleinen Jungen freuen. Jetzt verrät Ana auch, wann ihr Sohn zur Welt kommen soll.

In ihrer Instagram-Story gibt die werdende Mama ein Schwangerschaftsupdate: Sie hat die Halbzeit geschafft! Denn mittlerweile sei sie schon in der 21. Schwangerschaftswoche. "Die Zeit geht einfach so schnell rum! Gefühlt war ich doch gerade in der sechsten Woche", gibt die Beauty ungläubig zu. Doch das Update enthält noch eine weitere wichtige Information – den Entbindungstermin des Babys! Der kleine Junge soll am 15. Dezember das Licht erblicken.

Zusätzlich verrät Ana noch, wie sich das Kind entwickelt hat: Das Baby ist mittlerweile 24,7 Zentimeter groß und wiegt mittlerweile 399 Gramm. "So groß wie eine Melone", schreibt die Influencerin als Vergleich dazu.

