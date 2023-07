Sinéad O'Connor wollte unbedingt ihre Mutter im Himmel sehen

Sinéad O'Connor (✝56) gab ein emotionales Interview! Die irische Sängerin ist vor wenigen Tagen gestorben. Sie wurde leblos in ihrer Wohnung in London aufgefunden. Sie hatte lange mit mentalen Problemen zu kämpfen und machte daraus auch kein Geheimnis. In ihrer Kindheit hatte die "Nothing Compares 2 U"-Interpretin unter ihrer gewalttätigen Mutter Marie gelitten. Trotz allem vermisste Sinéad ihre Mama schmerzlichst nach deren Tod.

2017 sprach sie mit dem US-amerikanischen Talkmaster Dr. Phil in seiner "Dr. Phil Show" über ihre Kindheit und ihre Mutter. Marie war gestorben, als Sinéad 18 Jahre alt war. Obwohl sie ihr schreckliche Dinge angetan hatte, gestand die Irin: "Ich kann es nicht erwarten, dass ich in den Himmel komme und meine Mutter wiedersehen kann. Ich würde mich auf sie stürzen und nie wieder loslassen." Die Musikerin gab zu verstehen, dass sie sich trotz der schlimmen Taten auch um ihre Mutter gekümmert hätte.

Anscheinend hätte Sinéad ihr gerne all die Liebe gegeben, die sie selbst nie von ihr bekommen hatte. "Sie hat mich zusammengeschlagen, nie ihre oder unsere Klamotten gewechselt, nie etwas gewaschen. [...] Sie heizte unser Haus nicht", berichtete sie vor rund sechs Jahren.

Getty Images Sinéad O'Connor bei der "Albert Nobbs"-Vorstellung in NYC im Dezember 2011

ActionPress Sinéad O'Connor, Musikerin

Getty Images Sängerin Sinéad O'Connor

