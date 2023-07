So süß gratuliert Kim Kardashian Khloés Sohn Tatum zum B-Day

Kim Kardashian (42) ist vernarrt in ihren Neffen. Khloé Kardashian (39) ist im vergangenen Jahr per Leihmutter zum zweiten Mal Mama geworden. Bislang zeigte sie das Gesicht ihres Sohnes Tatum nicht in der Öffentlichkeit – bis jetzt: Pünktlich zu seinem ersten Geburtstag teilt sie nun niedliche Schnappschüsse von ihrem Jungen. Khloés ältere Schwester tat es ihr gleich: Kim postet niedliche Aufnahmen an Tatums Ehrentag.

Die Skims-Gründerin lässt es sich an dem ersten Geburtstag ihres Neffen nicht nehmen, ihm mit supersüßen Aufnahmen zu gratulieren: Auf zwei der Aufnahmen grinsen die Beauty und der Kleine happy in die Kamera. Ein weiteres Bild zeigt, wie die vierfache Mama im Liegen den Jungen in die Luft streckt. "Mein Baby Tatum, alles Gute zum ersten Geburtstag!", beglückwünscht sie ihn und fügt ihren Worten hinzu: "Du bist so ein Knirps, der glücklichste kleine Junge aller Zeiten. Ich kann Dir gar nicht sagen, wie sehr Du geliebt wirst und wie besonders du bist. […] Dein Tantchen liebt dich sehr."

Auch Tatums Oma Kris Jenner (67) hat süße Worte für ihn übrig. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag für meinen Enkel Tatum, unseren kleinen, hübschen Schatz, dessen Lächeln jeden Raum erhellt!", schwärmt sie unter einer Reihe von niedlichen Bildern von dem Spross und fährt fort: "Danke, dass du noch mehr Liebe in unsere Herzen gebracht hast und für deine kostbare Persönlichkeit und deinen süßen fröhlichen Geist jeden Tag."

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit Sohn Tatum

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Neffen Tatum

Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrem Enkel Tatum

Anzeige

Wie findet ihr Kims Glückwünsche an Tatum? Megasüß! Ich habe irgendwie mehr erwartet. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de