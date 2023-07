Waschbrettbauch: Alexander Klaws teilt heißes Foto im Netz

Er zeigt, was er hat. Im Jahr 2003 feierte DSDS Premiere mit der Staffel, bei der sich auch Alexander Klaws (39) bewarb. Im Finale konnte er sich schließlich gegen Juliette Schoppmann (43) durchsetzen und ging damit als erster "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner in die Geschichte ein. Auch 20 Jahre später hat der Sänger noch eine gewaltige Fan-Base. Im Netz sorgt er bei ihnen nicht nur mit seiner Stimme für Begeisterung.

Alexander beeindruckt auf Instagram nämlich auch immer wieder mit seinen Muskeln. So auch mit seinem aktuellen Spiegelfoto, auf dem er verschmitzt in die Kamera lächelt. Dass er sich trotz Waschbrettbauch aber auch gerne mal etwas gönnt, verrät der deutsche Sänger in seinem neuesten Post: Zum Abendessen genießt Alexander nämlich eine Pizza in der Badewanne.

Das alles meistert Alex neben seinem Alltag als Papa. 2017 wurde der Musiker zum ersten Mal Vater. Drei Jahre später durfte er einen zweiten Sohn in den Armen halten. "Am allerliebsten spiele ich mit meinen Söhnen verstecken", verriet der Sänger. Die Kleinen würden manchmal auch ins Ehebett krabbeln.

Getty Images Alexander Klaws, November 2003

Getty Images Alexander Klaws, Schauspieler

Getty Images Alexander Klaws, Sänger

