Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu fielen auf Betrüger herein

Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu haben sich ihren Urlaub vermutlich anders vorgestellt! 2022 hatten sich die beiden Realitystars im Rahmen der Sendung Temptation Island V.I.P kennen und lieben gelernt. Seither sind die zwei unzertrennlich und wollten während ihres Urlaubs in Tansania eine Safari-Tour machen, wie sie in ihrer Instagram-Story berichten. Doch sie fielen einem Betrüger zum Opfer! Was genau Alex und Vanessa zugestoßen ist, erfahrt ihr im Video.

