Bella Thorne feiert mit Florence Pugh und Cara Delevingne

Dieser Schnappschuss lässt die Fan-Herzen höherschlagen! Anfang dieses Monats schmiss sich die amerikanische Schauspielerin Bella Thorne (25) mächtig in Schale und machte sich auf den Weg zum britischen Grand Prix. Dort angekommen schien die Sängerin das Mega-Event in vollen Zügen zu genießen. Im Netz teilt sie jetzt Einblicke der Sportveranstaltung mit ihren Fans. Ein Detail sorgt dabei für Begeisterung: Auf einem Schnappschuss posiert Bella mit Cara Delevingne (30) und Florence Pugh (27)!

Auf dem Instagram-Beitrag stehen die drei Frauen nebeneinander und umarmen sich. Während Bella frech die Zunge herausstreckt, strahlen Cara und Florence übers ganze Gesicht. Auch Bellas Verlobter Mark Emms ist auf dem Schnappschuss zu sehen. "Vielen Dank, Lewis, für einen tollen Tag", kommentierte Bella den Post. Auf einem weiteren Bild scheint der Musikstar in ein Gespräch mit Florence vertieft zu sein.

Dass Bella übers ganze Gesicht strahlt, ist kein Wunder: Denn erst kürzlich hielt ihr Partner Mark um ihre Hand an. Laut Vogue habe der Antrag in ihrem gemeinsamen Zuhause in Kalifornien am 13. Mai stattgefunden. Wenig später präsentierte Bella überglücklich ihren großen Verlobungsring im Netz.

Instagram / bellathorne Florence Pugh und Bella Thorne auf einem Festival

Getty Images Cara Delevingne, Mai 2023

Instagram / bellathorne Bella Thorne im Juni 2023

