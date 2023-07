Deswegen ist Sinéad O'Connor (†56) zum Islam konvertiert!

Das war der Grund für Sinéad O'Connors (✝56) Entscheidung. Die Musikerin hatte mit ihrem Hit "Nothing Compares 2 U" einen absoluten Welthit geliefert. Darauffolgend hatte die mittlerweile verstorbene Musikerin ganze zehn weitere Studioalben veröffentlicht und sich über die Jahre eine riesige Fanbase aufgebaut. Vier Jahre vor ihrem Tod konvertierte die einstige Katholikin zum Islam. Doch was war eigentlich der Grund für Sinéads Religionswechsel?

"Ich bin 52, ich bin in einem ganz anderen Irland aufgewachsen als dem, das jetzt existiert. Es war ein sehr unterdrücktes Land, religiös gesehen", erklärte sie 2018 bei Twitter. Es seien alle unglücklich gewesen. "Niemand hatte Freude an Gott", stellte Sinéad fest. Dann habe sie den Koran gelesen und realisiert, bereits ihr "ganzes Leben lang Muslimin gewesen" zu sein. "Das ist die natürliche Schlussfolgerung der Reise eines jeden intelligenten Theologen. Alle Schriften führen zum Islam", stellte sie damals fest. Außerdem änderte die Irin auch ihren Namen in Shushada – was so viel wie "Märtyrer" bedeutet.

Einen Tag nach Sinéads Tod veröffentlichte die Polizei ein Statement, das Mirror vorliegt. "Beamte kamen. Eine 56-jährige Frau wurde noch am Tatort für tot erklärt", hieß es darin. Dann seien die Angehörigen benachrichtigt worden. "Der Tod wird als nicht verdächtig behandelt. Es wird eine Akte für den Gerichtsmediziner vorbereitet", erklärte die Behörde weiter.

Anzeige

Getty Images Sinéad O'Connor bei der "Albert Nobbs"-Vorstellung in NYC im Dezember 2011

Anzeige

ActionPress Sinéad O'Connor, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Sinéad O'Connor bei einem All-Star-Tribut für Bob Dylan im Madison Square Garden im Oktober 1992

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de