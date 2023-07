Gerüchteküche brodelt: Kyle Richards mit Morgan unterwegs

Was läuft wirklich Kyle Richards und Morgan Wade? Schon seit einigen Wochen sorgt die Schauspielerin für Schlagzeilen: Zwischen Kyle und ihrem langjährigen Ehemann Mauricio Umansky soll es seit einiger Zeit kriseln. Doch damit nicht genug: Angeblich bandelt der Real Housewives of Beverly Hills-Star mit der Sängerin an. Obwohl die TV-Bekanntheit die Behauptungen bereits verneinte, reißen die Schlagzeilen nicht ab. Nun waren Kyle und Morgan erneut zusammen unterwegs!

Das zeigen die Bilder, die TMZ vorliegen: Bei einem Ausflug in Colorado schlendern die 54-Jährige und die "Wilder Days"-Interpretin durch ein Schmuckgeschäft. Wie das Medium zudem berichtet, verrieten Augenzeugen, dass es keine Anzeichen von Zuneigung zwischen den beiden gab. Dennoch heizt die Tatsache, dass Kyle und Morgan weiterhin so viel Zeit zusammen verbringen, die Spekulationen weiter an, dass die beiden miteinander anbandeln.

Obwohl die Gerüchteküche weiterhin heftig am Brodeln ist, erklärte bereits ein Insider gegenüber The Messenger, dass weder Kyle noch Mauricio fremdgegangen seien oder die beiden Frauen etwas miteinander haben: "Kyle und Morgan sind nicht zusammen und haben auch nicht miteinander geschlafen. Sie sind nur Freunde."

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky im März 2023

Instagram / morganwademusic Kyle Richards und Morgan Wade im Flugzeug

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky im April 2022

