Nach Konzertabsagen: Johnny Depp auf Krücken unterwegs

Die Fans sind in großer Sorge um Johnny Depp (60). Nicht nur durch seine Hauptrolle in Fluch der Karibik wurde der Schauspieler über Nacht zum Star. Gemeinsam mit Alice Cooper (75) und Joe Perry (72) bildet er außerdem seit 2015 die Rockband Hollywood Vampires. Derzeit sind die drei auf großer Tournee – doch in der vergangenen Woche sagten sie ohne weitere Begründung mehrere Konzerte ab. Jetzt wird Johnny auf Krücken gesichtet.

Bei seiner Ankunft in Boston wurde der Filmstar von Paparazzi abgelichtet. Ein Detail auf den Schnappschüssen sorgt dabei für Verwunderung: Denn Johnny hat eine Krücke im Schlepptau, die ihm offensichtlich beim Laufen hilft. Ein Knöchelbruch, den sich der Musiker Ende Mai zugezogen hat, zwingt ihn dazu, sich von mehreren Shows zurückzuziehen und seine Tourdaten in New Hampshire, Boston und New York zu verschieben.

Vor einer Woche cancelte die Band ihr Konzert in der Slowakei in letzter Minute. "Nach der Absage des Konzerts in Budapest kommt nun eine weitere. Es tut uns leid, aber das heutige Konzert der Hollywood Vampires ist definitiv abgesagt", bestätigte der Konzertveranstalter. Gründe wurden jedoch nicht genannt.

Getty Images Johnny Depp mit den Hollywood Vampires bei einem Auftritt 2019

Getty Images Alice Cooper und Joe Perry im Juni 2023

Getty Images Johnny Depp mit seiner Band The Hollywood Vampires, Mai 2019

