Selten! Charlie Sheen ist unterwegs mit einem seiner Söhne

Was für eine Seltenheit! Charlie Sheen (57) ist wohl einer der umstrittensten Schauspieler in Hollywood. Insbesondere mit Drogen-, Alkohol-, und Frauengeschichten machte er immer wieder auf sich aufmerksam. Auch einige Kinder setzte der US-Amerikaner in die Welt: zwei davon mit seiner Ex-Ehefrau Brooke Mueller (45). Es kommt nicht häufig vor, dass der Two and a half Men-Star mit seinen Kindern gesichtet wird. Doch nun ist Charlie mit einem seiner Zwillingssöhne unterwegs!

Ein Video, welches Daily Mail vorliegt, zeigt den Serienstar mit seinem Sohn in Malibu. In dem Clip besucht das Vater-Sohn-Gespann zunächst einen Surfshop, ehe es weiter in Richtung U-Bahn geht. Während Charlie ein schwarzes T-Shirt, eine dunkle Sweatshirtjacke sowie eine Cap trägt, zeigt sich sein Sohn in einem roten Oberteil und mit einer gestreiften Umhängetasche.

Auf seine Tochter Sami Sheen scheint Charlie derzeit wohl nicht ganz so gut zu sprechen zu sein. Mit ihrer Karriere auf der Plattform OnlyFans ist er angeblich nicht so richtig einverstanden – zum Teil gibt er allerdings wohl auch seiner Ex-Partnerin Denise Richards (52) die Schuld. "Charlie dachte, Sami hätte aus seinen Fehlern gelernt und ist überzeugt, dass Denise mehr hätte tun müssen, um sie von einer solch schäbigen Karriere abzuhalten", plauderte ein Insider gegenüber Radar Online aus.

