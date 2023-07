Sieben Kinder: Matthias Reim war nicht genug für Tochter da

Er musste sich etwas eingestehen! Matthias Reim (65) ist nicht nur ein erfolgreicher Sänger, sondern auch Vollblutpapa. Der "Verdammt, ich lieb' Dich"-Interpret hat sieben Kinder von sechs verschiedenen Frauen. Das Co-Parenting scheint eigentlich mit allen gut zu laufen. Sein Leben als Musiker dürfte wohl eher in die Kindererziehung reingrätschen. Jetzt gesteht er: Matthias hätte für eine seiner Töchter mehr da sein müssen!

Im Interview mit RTL gibt er intime Einblicke. Die gemeinsame Tochter mit der Schlagersängerin Michelle (51) namens Marie (23) vermisste ihren Papa sehr. "Ich hätte mehr da sein sollen", gibt Matthias zu – erklärt aber auch: "Wir lebten in verschiedenen Welten. Das konnte man nur in den Ferien kombinieren." So sei es eben mit einer großen Familie und Karriere.

Dass Marie ihn vermisste, finde Matthias aber auch schön: "Das zeigt, dass ich ihr wertvoll bin und sie mich liebt." Auch der 65-Jährige liebt seine Kinder sehr. Die Verbindung sei zu allen sehr liebevoll. Seine jüngste Tochter kam erst vergangenes Jahr zur Welt. "Wenn ich morgens im Bett liege und aufwache und ich höre sie quietschen, ich kann nicht liegen bleiben. Ich muss dahin", schwärmt er von der kleinen Zoe.

Getty Images Michelle und ihre Tochter Marie Reim im April 2018 in Berlin

Getty Images Matthias Reim im Juli 2022 in Gelsenkirchen

Getty Images Matthias Reim, Dezember 2005

