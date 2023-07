Wie süß! Shakira teilt Aufnahmen mit ihren beiden Söhnen

Shakira (46) genießt offenbar die Zeit mit ihrer Familie! Die Sängerin und Gerard Piqué (36) hatten nach zwölf gemeinsam Jahren im Sommer 2022 ihre Trennung bekannt gegeben. So soll der Kicker eine Affäre mit Clara Chia Marti gehabt haben, mit der er mittlerweile zusammen ist. Seitdem liefern sich die "Hips Don't Lie"-Interpretin und der Sportler eine öffentliche Schlammschlacht – doch die Musikerin hat mit ihrem Umzug in die USA mittlerweile räumlichen Abstand davon gewinnen können. Und eben dort genießt Shakira jetzt einen Tag mit ihren Söhnen im Stadion.

Auf Instagram teilt die zweifache Mama jetzt Aufnahmen von ihrem Ausflug mit ihren Jungs Sasha (8) und Milan (10): Die drei feuern von der Tribüne aus die Baseball-Mannschaft L.A. Dodgers an! Wie viel Spaß die Familie dabei hat, beweist ein Selfie, auf dem die zwei Jungs in voller Montur des Clubs an der Seite ihrer Mama in die Kamera grinsen. "Ich war gestern Abend mit den Kindern beim Dodgers-Spiel! Ein tolles Spiel!", fasst die 46-Jährige zusammen.

Dass Shakira mit den Kids mittlerweile in den USA lebt, gefällt Gerard überhaupt nicht. Wie ein Insider The Sun berichtete, habe den Kicker sehr wütend gemacht. "Er ist sehr verärgert, weil man ihm sehr wenig Zeit gelassen hat", verriet die Quelle kurz vor dem Umzug und plauderte weiter aus: "Er ist nicht damit einverstanden, dass die Kinder das Schuljahr nicht in Barcelona beenden."

Getty Images Shakira und Gerard Piqué bei den Billboard Music Awards 2014

Getty Images Shakira, Sängerin

Getty Images Gerard Piqué, November 2009

