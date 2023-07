Wildes Gerücht: Datet Rauw Alejandro jetzt Camila Cabello?

Hat Rauw Alejandro (30) bereits eine neue Musikerin an seiner Seite? Der Puertoricaner sorgte erst vergangene Woche für Schlagzeilen mit seinem Privatleben. Obwohl sie bereits verlobt waren, trennten sich der "Beso"-Interpret und seine Freundin Rosalía (30). Wie beide später verrieten, liege das Liebes-Aus bereits einige Monate in der Vergangenheit. Und nun gibt es Gerüchte, der Hottie sei neu vergeben: Datet Rauw etwa Camila Cabello (26)?

Diese Behauptung war zuletzt entstanden, weil die beiden Musiker auf der gleichen Party miteinander gesichtet worden waren. Und auch der kubanische TV-Star Raúl de Molina erklärte in der Show "El Gordo Y La Flaca!": "Ich habe es aus einer sehr guten Quelle, sonst würde ich es nicht in der Sendung sagen!" Doch all das sollen nur Spekulationen sein. Denn gegenüber People versichert ein Insider nun: "Sie waren nur zufällig auf zwei der gleichen Veranstaltungen. Sie haben bei beiden Veranstaltungen kaum Zeit miteinander verbracht!"

Nachdem bekannt geworden war, dass Rauw und Rosalía kein Paar mehr sind, gab es auch Spekulationen über Untreue. Doch diese dementierte der 30-Jährige in einem ehrlichen Statement sofort: "Es gibt Tausende von Problemen, die zu einer Trennung führen können, aber in unserem Fall lag es nicht an Dritten oder einer Untreue!"

Getty Images Rosalia und Rauw Alejandro im Jahr 2022

Instagram / camila_cabello Camila Cabello im Juli 2023

Getty Images Rauw Alejandro in Frankreich, Juni 2023

