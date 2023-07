"Ex on the Beach"-Germain und Jessica zusammen gesichtet!

Geht da etwa mehr? Germain Wolf und Jessica Hnatyk trafen erstmals während der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach aufeinander. Bekannt geworden waren beide durch ihre Teilnahme bei Are You The One? – allerdings in verschiedenen Staffeln: Germain versuchte sein Glück in der zweiten Staffel, Jessica suchte ihr perfektes Match in Staffel drei. Nun scheint es, als müssten die beiden nicht länger suchen, denn: Germain und Jessica wurden zusammen gesehen!

Ein Foto, das aktuell bei Instagram kurisert, zeigt die beiden Realitystars gemeinsam in Den Haag in den Niederlanden. Arm in Arm spazierten sie durch ein Einkaufszentrum und machten ein Selfie miteinander. Dabei schienen sie ziemlich vertraut miteinander. Außerdem will eine Augenzeugin die beiden nach einem gemeinsamen Kinobesuch in einer Tiefgarage gesehen haben, wo sie sich umarmt hätten und einander näher gekommen seien. Ob die beiden ein Paar sind?

Auch in der "Ex on the Beach"-Villa kamen sich die beiden bereits näher. Nachdem Germain heftig mit Anastasia geflirtet und geknutscht hatte, konnte er seine Finger auch nicht von Jessica lassen. "Der Germain weiß einfach, was er zu einer Frau sagen muss, dass sie ihm zu Füßen liegt", gab die Brünette im Interview zu.

