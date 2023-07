Kurz nach Geburt: Charlotte Dawson verrät Namen ihres Babys!

Charlotte Dawson (30) lüftet ein gut behütetes Geheimnis! Charlotte und ihr Verlobter Mars Sarsfiel sind bereits Eltern eines kleinen Jungen namens Noah. Im Februar dieses Jahres verkündete die Ex on the Beach-UK-Bekanntheit, dass ihre Familie noch größer wird. Am 30. Juli war es dann so weit: Ihr zweiter Sohn erblickte das Licht der Welt. Wenige Stunden nach der Geburt gibt Charlotte jetzt auch preis, wie ihr Baby heißt!

Auf Instagram berichtet die 30-Jährige von ihrer Entbindung. "Er ist da. Jude Dawson Sarsfield kam am 30. Juli um 02:13 Uhr mit einem Gewicht von 3,86 Kilo auf die Welt", gibt sie überglücklich bekannt und fügt hinzu: "Ich wollte unbedingt einen Kaiserschnitt, aber sein Kopf kam auch so raus – ganz ohne Schmerzmittel." Dazu postet Charlotte eine Bilderreihe, die sie und ihren Verlobten während und nach der Geburt zeigt. "Unser kleines Judey-Baby ist ein wahr gewordener Traum, glücklich und gesund und wir sind so verliebt. Ich kann es kaum erwarten, dass Noah ihn kennenlernt und der beste große Bruder wird", schwärmt die Britin abschließend.

Unter ihrem Beitrag gratulieren den Eltern zahlreiche Fans und Freunde zu ihrem neuen Babyglück. "Ich bin so stolz auf dich! Er sieht genauso aus wie Noah, als er geboren wurde", kommentiert beispielsweise Geordie Shore-Bekanntheit Holly Hagan (31). Zwei Follower meinen begeistert: "Er ist wunderschön! Herzlichen Glückwunsch" und "Ich liebe den Namen so sehr."

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson und Matt Sarsfield mit ihrem Baby Jude

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihrem Baby Jude

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihrem Baby Jude

