Nach Zusammenbruch: Madonna ist total dankbar für ihre Kids

Madonna (64) kann immer auf ihre Familie zählen! Die Musiklegende hat schwere Wochen hinter sich: Ende Juni brach die "Like A Prayer"-Interpretin aufgrund einer schweren bakteriellen Infektion zusammen. Daraufhin wurde sie in ein Krankenhaus gebracht und musste anschließend auf der Intensivstation behandelt werden. Während dieser schlimmen Zeit wichen ihre Kinder nicht von ihrer Seite. Von der Fürsorge ihrer Familie ist Madonna ganz berührt!

In einem emotionalen Statement auf Instagram bedankt sich die 64-Jährige bei ihren Kids. "Die Liebe von Familie und Freunden ist die beste Medizin. [...] Als es hart auf hart kam, haben sich meine Kids wirklich für mich eingesetzt. Ich habe eine Seite an ihnen gesehen, die ich nie zuvor gesehen hatte. Das machte einen großen Unterschied", schildert sie. Ihre Liebsten hätten Madonna nun auch ein besonderes Geschenk gemacht: Ein von Andy Warhol (✝58) geschossenes Polaroid-Foto, auf dem Keith Haring eine Jacke mit Michael-Jackson (✝50)-Druck trägt. "Ich weinte, als ich dieses Geschenk öffnete, weil mir bewusst wurde, wie viel Glück ich habe, am Leben zu sein."

Mittlerweile geht es Madonna auch schon wieder besser. Rund einen Monat nach ihrem Kollaps kann sie sogar schon wieder tanzen. "Dass ich in der Lage bin, meinen Körper zu bewegen und ein bisschen zu tanzen, gibt mir das Gefühl, der glücklichste Stern der Welt zu sein", freute sie sich kürzlich unter einem Tanz-Clip.

