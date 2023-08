Vor Buch-Release: Ex-Freunde von Britney Spears in Sorge!

Angst vor schmutziger Wäsche? Die Sängerin Britney Spears (41) hat bereits in jungen Jahren ein bewegtes Leben hinter sich. Neben beruflichen Hochs und Tiefs sowie einer medienwirksamen Schlammschlacht mit ihrer Familie, hat die Blondine auch schon mit diversen Romanzen von sich reden gemacht. Dass diese in ihrer vorangekündigten Autobiografie "The Woman In Me" eine Rolle spielen werden, ist anzunehmen. Britneys Ex-Freunde sollen davon aber so gar nicht begeistert sein!

Wie ein Insider gegenüber The Sun verrät, hätten die Ex-Partner der Sängerin, Justin Timberlake (42) und Colin Farrell (47), Bedenken wegen der anstehenden Buchveröffentlichung. Die Quelle packt aus: "Deren Anwälte verlangten im Voraus Einsicht in ihr Buch und bestanden darauf, dass einige der Enthüllungen entfernt werden. Es gibt immer noch eine Menge verblüffender Geschichten, aber Justin und Colin waren sich darüber im Klaren, was über sie gesagt werden könnte." Offenbar hätte es zu einer viermonatigen Verzögerung kommen können, wenn sich die Anwälte nicht einig geworden wären. Nun sei die Autobiografie aber abgesegnet.

Erst vor wenigen Tagen hatten sich Fans schadenfroh im Netz darüber geäußert, dass die Autobiografie von Britneys Schwester Jamie Lynn Spears (32) mittlerweile zum Discount-Preis verscherbelt wird. Das vorangekündigte Buch ihrer großen Schwester hatte sich hingegen bereits nach wenigen Tagen zum Bestseller entwickelt.

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spear bei der Filmpremiere von "Crossroads" 2002

Getty Images Colin Farrell und Britney Spears

Getty Images Britney Spears im Juli 2019

