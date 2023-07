Im Partnerlook: Charlène und Fürst Albert besuchen Gala!

Sie haben sich perfekt aufeinander abgestimmt! Fürst Albert II. von Monaco (65) und Fürstin Charlène (45) gehen seit mehr als zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. In den vergangenen Monaten hatte sich die gebürtige Südafrikanerin allerdings immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – gemeinsame Auftritte wurden zur Seltenheit. Vor wenigen Tagen besuchten Albert und Charlène zusammen ein Event – und sahen dabei wie ein eingespieltes Team aus!

Am Samstag präsentierte sich das royale Paar Arm in Arm bei der 74. Gala des Roten Kreuzes von Monaco – und sahen wirklich wie ein perfektes Duo aus! Die 45-Jährige trug ein weißes Kleid mit silbernen Perlen und durchsichtigen langen Ärmeln. Sie erschien zudem mit ihrer charakteristischen Kurzhaarfrisur, verzierten Tropfenohrringen und einer passenden Clutch in Weiß. Ihr Ehemann zeigte sich hingegen in einer weißen Smokingjacke mit einem weißen Hemd darunter und einer klassischen schwarzen Anzughose. Eine rote Fliege und ein Einstecktuch in seiner Brusttasche rundeten den Look des 65-Jährigen ab.

Das war bereits der zweite gemeinsame Auftritt der monegassischen Eheleute in diesem Monat. Erst vor zwei Wochen hatte sich die Fürstin nach langer Zeit wieder an Alberts Seite gezeigt. Anlass für den Überraschungsauftritt des monegassischen Ehepaars war eine Wohltätigkeitsgala im Garten des Palais Princier.

