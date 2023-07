Wieder da: Fürstin Charlène überrascht an Alberts Seite!

Hier zeigt sich Fürstin Charlène (45) mit ihrer besseren Hälfte! Seit mehr als zehn Jahren geht die gebürtige Südafrikanerin mit ihrem Mann Fürst Albert II. von Monaco (65) durchs Leben. Inzwischen sind gemeinsame Auftritte des Ehepaars allerdings zur Seltenheit geworden – weswegen zuletzt auch hartnäckige Trennungsgerüchte über die monegassischen Royals kursierten. Doch jetzt zeigt sich Charlène plötzlich wieder an Alberts Seite!

Auf einem neuen Schnappschuss via Instagram zeigt sich die Fürstin nach langer Zeit wieder an Alberts Seite. Anlass für den Überraschungsauftritt mit ihrem Gatten war eine Wohltätigkeitsgala im Garten des Palais Princier. Dabei hält Charlène stolz einen Scheck in der Hand, während sie dicht neben ihrem Mann steht und für die Kameras lächelt.

Wie Daily Mail berichtete, sah sich der 65-Jährige erst vor wenigen Tagen ein Tennisspiel ohne seine bessere Hälfte an in Wimbledon an – stattdessen hatte ihn seine Beraterin begleitet. Dabei hatten die beiden sichtlich Spaß, als sie das Turnier zwischen den Tennisstars Ons Jabeur und Elena Rybakina aus der Royal Box gebannt verfolgten.

Getty Images Fürstin Charlène im Juni 2023

Getty Images Fürst Albert mit Fürstin Charlène bei der Krönung

Getty Images Fürst Albert im Januar 2023

