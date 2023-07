In Dubai: So lief die erste Nacht in Tanja Szewczenkos Heim

Tanja Szewczenko (46) hat den Schritt gewagt! Seit einiger Zeit hatte die ehemalige Eiskunstläuferin mit ihrem Mann Norman Jeschke (44) und ihren drei gemeinsamen Kids die Auswanderung nach Dubai geplant. Das Traumhaus hatten sie schnell gefunden und damit auch die Grundlage für ihr neues Leben im Wüstenstaat. Nun ist es so weit: Tanja und ihre Familie haben die erste Nacht im neuen Zuhause verbracht.

Auf Instagram ließ die einstige Alles was zählt-Darstellerin ihre Follower am Umzug teilhaben. Sie filmte ihr Schlafzimmer, in dem Luftmatratzen als provisorische Schlafmöglichkeiten dienten. "Werden morgen Kissen und Decken besorgen", schrieb sie zum Video. Eine Sache stört die Sportlerin: "Die Klimaanlage ist enorm laut. Haben schon den alten Eigentümer kontaktiert. Mal sehen, ob das irgendwie zu regulieren ist, ansonsten müssen wir das bei der Renovierung berücksichtigen." Ihren Humor scheint sie dennoch nicht verloren zu haben: "Echt gut, wenn man vorab im unrenovierten Haus wohnt. So bekommt man ein Gefühl dafür, was schlussendlich wie verändert werden soll."

Vor wenigen Wochen stand der Umzug noch auf der Kippe. Die Geburtsurkunden der Kinder und die Eheurkunde von Tanja und ihrem Schatz mussten besonders beglaubigt werden. Außerdem hatten die Kids bis dato keine gültigen Einreisedokumente. Doch die Schauspielerin hatte einen Plan, um die Probleme zu umgehen: "Wir reisen als Touristen ein und kümmern uns erst mal um die Visa von uns Eltern."

