Ist Tanja Szewczenkos Dubai-Auswanderung etwa gefährdet?

Tanja Szewczenko (45) ist richtig im Stress! Die ehemalige Eiskunstläuferin plant, mit ihrem Partner Norman und den drei gemeinsamen Kindern von Köln nach Dubai auszuwandern. Dort haben sie auch schon ihr absolutes Traumhaus gekauft und eine Schule für die älteste Tochter besichtigt. Schon bald soll es für die Sportlerin und ihre Familie losgehen – doch dafür müssen noch zahlreiche bürokratische Hürden bewältigt werden...

In ihrer Instagram-Story berichtet Tanja, dass sie zahlreiche Besuche bei Ämtern absolvieren muss. Die Geburtsurkunden der drei Kinder und auch die internationale Eheurkunde der Eltern benötigt eine Apostille – muss also ganz besonders beglaubigt werden – und danach noch durch mehrere andere Stationen laufen. Aktuell hätten Jona, Luis und Leo noch gar keine gültigen Einreisedokumente. Die kommen wohl auch nicht rechtzeitig, doch die Schauspielerin hat einen Plan: "Wir reisen als Touristen ein und kümmern uns erst mal um die Visa von uns Eltern". Bis der Nachwuchs Visa habe, seien sie und Norman "offiziell die Sponsoren unserer Kinder."

Von ihrem Dubai-Plan lässt sich Tanja also durch nichts abbringen. In dem arabischen Emirat wollen ihr Ehemann und sie sich beruflich und privat weiterentwickeln. "Da ist ein riesiges Potenzial an Dingen, die man dort machen kann, die man sich einfach jetzt aufbauen kann", begründete Norman die Entscheidung für den Umzug in das umstrittene Land.

Instagram / tanjaszweczenko Tanja und Norman Szewczenko mit ihren Kindern Leo, Luis und Jona

ActionPress Tanja Szewczenko und ihr Partner Norman im Februar 2020 in Dresden

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko und ihre Familie im Oktober 2022

