Kopiert Kim Kardashian mit diesem Look Schwester Kourtney?

Da mussten die Fans wohl zweimal hinschauen. Kim Kardashian (42) ist bekannt für ihr gutes Modegespür. Auch beim Thema Haare probiert sie gerne Neues aus. Ob braun, schwarz oder blond: Der Realitystar hat schon so ziemlich alles getragen. Ihr aktueller Look macht jedoch stutzig, denn dieser erinnert ausgerechnet an eine Person, die ihr besonders nahesteht. Und genau das wird zum Knackpunkt: Denn Kims neuer Haarschnitt könnte jetzt für ordentlich Zündstoff im Hause Kardashian sorgen.

In ihrer Instagram-Story präsentiert sich Kim mit einem schwarzen, glatten Bob – und sieht damit ihrer großen Schwester Kourtney (44) zum Verwechseln ähnlich. Das könnte jetzt allerdings den Haussegen schief hängen lassen. Denn zuletzt krachte es wiederholt zwischen den beiden. Kourtney warf ihrer Schwester unter anderem vor, sie zu kopieren. Kim jedoch scheint sich mit ihrem aktuellen Look bislang sichtlich wohlzufühlen, wie sie in mehreren Stories deutlich macht.

Ob sich die 42-Jährige schon bald wieder in einem völlig neuen Look zeigen wird, ist ungewiss. Dennoch betonte sie erst im Juli vergangenen Jahres in einem Interview, dass sie sich mit ihrer blonden Haarpracht besonders wohlgefühlt habe. "Ich habe eine ganz andere Energie, wenn ich blond bin. Als Blondine bin ich selbstbewusster", hatte sie im Gespräch mit Allure geschwärmt.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Realitystar

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, November 2022

