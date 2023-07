Simone Ballack teilte erstes Pärchenfoto mit neuem Freund!

Sie teilt ihr Liebesglück mit der ganzen Welt! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich Simone Ballack (47) und ihr Mann Andreas Mecky nach vier Jahren Ehe getrennt haben. Doch für die TV-Bekanntheit ist das offenbar kein Grund, um Trübsal zu blasen. Kurz nach der offiziellen Trennung verkündete die Beauty, bereits einen neuen Partner an ihrer Seite zu haben: Unternehmer Heiko Grote – und mit dem postet Simone nun einen ersten gemeinsamen Schnappschuss!

Vor wenigen Stunden teilte die Ex von Fußballer Michael Ballack (46) das erste Pärchenbild mit ihrem neuen Partner Heiko auf Instagram. Auf dem süßen Schnappschuss zeigt sich das frisch gebackene Paar Hand in Hand – und wirkt dabei total happy! Die Beauty präsentierte sich in einem blauen asymmetrischen Satinkleid und bunten High Heels. Ihr neuer Freund zeigte sich ebenfalls elegant in einem marineblauen Anzug. Simone kommentierte darunter schlichtweg das Wort "Glück" und fügte dem Post die Hashtags #neuanfang #liebendewerdenlieben #hassendewerdenhassen hinzu.

Allerdings löschte Simone den Pärchenbeitrag nach wenigen Stunden wieder von ihrem Social-Media-Profil und hinterließ lediglich eine identische Story mit der Beschreibung "Neuer Post". Warum die 47-Jährige das Foto wieder löschte, ist bislang nicht bekannt.

