Will sich Kim Kardashian in Kanye Wests neue Ehe einmischen?

Will Kim Kardashian (42) doch noch eine Rolle im Leben ihres Ex spielen? Die Unternehmerin ist eigentlich glücklicher Single: Im Februar 2021 hatte der The Kardashians-Star die Scheidung von seinem Ehemann Kanye West (46) eingereicht – seit November 2022 sind die beiden offiziell keine Eheleute mehr. Doch nun scheint es, als könne die vierfache Mutter den Vater ihrer Kinder doch nicht so leicht vergessen: Mischt sich Kim etwa in die neue Beziehung ihres Ex ein?

Diese Behauptungen kamen zuletzt auf, weil Kim gemeinsam mit ihrem Sohn Saint West (7) nach Tokio gereist war – dort hielten sich auch der Musiker und seine neue Frau Bianca Censori kürzlich auf. Einige Fans waren daraufhin sicher, dass es dort zu einem Treffen gekommen sei. Doch warum? "Es sieht so aus, als ob Kim entweder eine Beziehung zu Kanyes neuer Frau Bianca aufbauen will, oder sie ist bei ihnen, um zu spionieren und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Paar zusammen ist", erklärt die Dating-Expertin Kate Mansfield gegenüber Mirror. So oder so sei Kims Reiseziel sicherlich kein Zufall gewesen, versichert die Quelle.

Trauert Kim ihrem Verflossenen etwa hinterher? Eigentlich hatte die Tochter von Kris Jenner (67) noch vor Kurzem beteuert, die Trennung gut überwunden zu haben: "Ich bin damit wirklich im Reinen!" Die 42-Jährige soll den Musiker zudem in guter Erinnerung bewahren wollen.

Anzeige

MEGA Kanye West mit Bianca Censori im Mai 2023

Anzeige

Getty Images US-Rapper Kanye West während eines Events

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Denkt ihr, dass Kim wirklich noch eine Rolle in Kanyes Leben spielen will? Ja, das sieht ganz so aus! Nein, das ist Quatsch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de