Kim Kardashian ist im Reinen mit Scheidung von Kanye West

Kim Kardashian (42) trauert ihrer zerbrochenen Ehe nicht hinterher. Die TV-Bekanntheit hatte Kanye West (46) 2011 kennengelernt. Zwei Jahre später bekam das Paar seine erste Tochter North (10), drauf folgte die Trauung der beiden. Die zwei erweiterten ihre Familie noch um drei weitere Kinder, bevor im Februar 2021 bekannt wurde, dass die Vierfachmama die Scheidung einreichte. Trotz Kanyes skurrilem Verhalten seit der Trennung, hat Kim wohl Frieden mit allem geschlossen.

In der aktuellen The Kardashians-Folge reflektierte die 42-Jährige ihre Ehe mit dem Rapper. "Ich bin damit wirklich im Reinen", stellte sie fest und fügte hinzu: "Es gibt so viele tolle Dinge, die aus meiner Ehe und meiner Scheidung hervorgegangen sind. Ich habe jeden einzelnen Yeezy behalten." Außerdem wolle sie das Bild ihres Ex-Mannes durch die jüngsten Ereignisse nicht verzerren lassen: "Ich denke, dass ich so an dem Kanye festhalte, den ich kenne."

Zuletzt hatte die Unternehmerin zugegeben, dass sie die Veränderung ihres Verflossenen immer noch nicht ganz begreife. "Es ist wirklich verwirrend für mich, er ist so anders als die Person, die ich geheiratet habe. Das ist die Person, die ich geliebt habe und an die ich mich erinnere", hatte Kim berichtet.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, New York 2019

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Dezember 2018

