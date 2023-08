Demi Lovato leidet wegen Überdosis an Hör- und Sehverlust!

Demi Lovato (30) hat seit mehreren Jahren mit Problemen zu kämpfen. Die Sängerin war supererfolgreich mit ihrer Musik, bis sie sich 2018 aus der Öffentlichkeit zurückzog. Grund dafür war eine Drogen-Überdosis, bei der die "Cool for the Summer"-Interpretin fast ums Leben gekommen wäre. Demi geht sehr offen mit ihrer Drogen- und Alkoholsucht um: Die Überdosis hatte zu Hör- und Sehverlust geführt.

Während eines Auftritts bei "Andy Cohen Live" gab die Beauty zu, dass sie kein Auto mehr fährt, weil "ich bis heute eine Seh- und Hörbehinderung habe." In ihrem Leben bereue sie nichts, bis auf eine Sache: "Das, was ich am ehesten bereue, ist die Überdosis, die ich genommen habe." Mit den Konsequenzen daraus habe sie noch heute zu kämpfen. "Jedes Mal, wenn ich etwas ansehe, habe ich blinde Flecken in meinem Sichtfeld. Und das ist eine ständige Erinnerung daran, auf dem richtigen Weg zu bleiben, denn ich möchte, dass so etwas nie wieder passiert", sagt sie.

Im Podcast "Call Her Daddy" verriet sie, dass sie wegen eines Autounfalls bereits im Alter von 12 oder 13 Jahren Opiate verschrieben bekam. "Meine Mutter dachte nicht, dass sie die Opiate ihrer 13-jährigen Tochter wegschließen müsste, aber zu diesem Zeitpunkt trank ich bereits", erklärte Demi. Zudem habe sie auch Koks probiert.

