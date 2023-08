Diese Promifrau inspiriert Rita Ora in Karriere am meisten!

Das ist echte Anerkennung von Frau zu Frau! Die Sängerin Rita Ora (32) kann sich über mangelnden Erfolg nicht beschweren. Die "I Will Never Let You Down"-Interpretin konnte schon einige Chart-Erfolge verbuchen und hat privat im Regisseur Taika Waititi (47) ihr großes Liebesglück gefunden. Nun reflektiert die Powerfrau ihren beruflichen Ehrgeiz und verrät: Es gibt eine Promidame, die ihr eine besondere Inspiration ist!

Wie Rita im Gespräch mit Tatler erklärt, schreibe sie die Langlebigkeit ihrer Karriere der Fähigkeit zu, eine eigene Nische zu finden: "Viele Leute, die zur gleichen Zeit wie ich angefangen haben, sind nicht mehr dabei... Ich versuche immer, kleine Ecken und Nischen zu finden, die für mich funktionieren." Dabei ließe sie sich von einem ganz bestimmten Idol inspirieren: "Das kommt von meiner Inspiration, die in meiner Kindheit Jennifer Lopez (54) war – Frauen, von denen man nicht erwartet hat, dass sie es so weit bringen, wie sie es gebracht haben. Die Underdogs."

Doch auch eine andere Frau habe die im heutigen Kosovo geborene Sängerin vorangebracht, wie sie kürzlich erzählte. Von ihrer Mutter habe die Beauty nämlich vieles gelernt: "Die Einstellung zur Arbeit. [...] Diese Arbeitsmoral ist in mir verankert, weil ich immer gesehen habe, wie meine Eltern arbeiten." Rita wolle nun vor allem für Kinder ein Vorbild sein, die ein ähnliches Schicksal wie sie teilen: "Insbesondere aus vom Krieg zerrütteten Ländern, wie meiner Heimat."

Anzeige

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Musikerin

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de