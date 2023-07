Darum verdankt Rita Ora ihrer Mutter ihre heutige Karriere!

Rita Ora (32) verdankt ihrer Mutter so einiges! Seit dem Beginn ihrer Karriere im Jahr 2012 kann die Sängerin zahlreiche Erfolge verbuchen. Sie ist nicht nur Musikerin, sondern auch Schauspielerin und Model. Doch der Weg dorthin war nicht einfach. Als Kind einer Einwanderer-Familie blickt die Beauty auch auf schwierige Zeiten in ihrem Leben zurück. Dabei immer an ihrer Seite: Ihre Mutter. Rita offenbart, wie sehr ihre Kindheit sie bis heute prägt.

Auf die Frage, was sie im Kindesalter von ihrer Mutter gelernt habe, entgegnet die 32-Jährige gegenüber Bild: "Die Einstellung zur Arbeit. [...] Diese Arbeitsmoral ist in mir verankert, weil ich immer gesehen habe, wie meine Eltern arbeiten." Das und ihre "Resilienz" seien die Dinge, die Rita damals wie heute antreiben, nicht aufzugeben. Sie hofft damit in Zukunft auch anderen Kindern eine Inspiration zu sein. "Insbesondere aus vom Krieg zerrütteten Ländern, wie meiner Heimat", betont die im Kosovo geborene Sängerin.

Nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihr Ehemann Taika Waititi (47) ist der "For You"-Interpretin eine Stütze im Leben. Seit 2021 sind Rita und der Regisseur ein Paar. Erst vergangenes Jahr haben sich die beiden das Jawort gegeben. "Ja [ich bin verheiratet]. Ich bin offiziell vom Markt, Leute", verriet sie bei der "Heart Breakfast Radio Show".

Instagram / ritaora Rita Ora im Studio

Getty Images Rita Ora während eines Auftritts

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi im März 2023

