Gerda Lewis ist Single: Kann sie sich Kinder vorstellen?

Gerda Lewis (30) weiß genau, was sie will! Die Blondine war 2018 durch ihre Teilnahme an Germany's Next Topmodel bekannt geworden. Ein Jahr später suchte sie als Bachelorette nach der großen Liebe im TV – doch mit ihrem Sieger Keno Rüst wollte es nicht klappen. Die Influencerin führte zwar danach immer wieder Beziehungen, doch der Richtige war bislang nicht dabei. Jetzt spricht Gerda darüber, ob sie sich als Single wohlfühlt und ob sie sich Nachwuchs vorstellen kann.

Auf Instagram möchte ein Follower wissen, ob es die Beauty störe, keinen Partner und keine Kinder zu haben. "Stört mich nicht. Erstens, weil ich noch gar keine Kinder will und zweitens, weil Single sein auch viele Vorteile hat und ich total gut alleine sein und mein Ding durchziehen kann", antwortet sie darauf. "Eine Beziehung wäre sicherlich eine emotionale Bereicherung, jedoch für mich nicht ausschlaggebend dafür, um glücklich zu sein", führt die 30-Jährige fort.

Gerda war einige Zeit als Kandidatin für die neue Staffel von Make Love, Fake Love gehandelt worden. Vor Kurzem bestätigte die Influencerin aber, dass sie nicht die Nachfolgerin von Yeliz Koc (29) sein und damit nicht nach der großen Liebe im TV suchen wird. "Für alle, die das denken oder dachten: Nein, ich bin es nicht", machte sie auf Nachfrage auf Instagram deutlich.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette

Action Press / wcrART Gerda Lewis beim Romina Palm x ONYGO Launch in Monheim am Rhein, Juni 2022

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette

