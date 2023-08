Hoher Besuch: Harry und Meghan sind bald in Deutschland!

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) werden bereits sehnsüchtig erwartet! Im vergangenen September war das Paar erstmals gemeinsam nach Deutschland gereist. Anlass dafür war ein paralympisches Sportfestival gewesen, das in Düsseldorf stattfand. Obwohl der jüngste Sohn von König Charles III. (74) als Royal zurückgetreten ist, scheint ihm seine eigene Sportveranstaltung Invictus Games dennoch am Herzen zu liegen. Nun steht fest: Prinz Harry und Meghan kommen wieder nach Deutschland!

Anfang September sollen die royalen Aussteiger erneut für eine Herzensangelegenheit nach Düsseldorf kommen: die Invictus Games. Vom 9. bis zum 16. September werden hunderte Teilnehmer in mehreren Sportdisziplinen gegeneinander antreten. Am letzten Tag hält das Festival ein besonderes Highlight für die finale Show bereit. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es: "Dieses sehr emotionale Element soll von Meghan, Herzogin von Sussex, persönlich moderiert werden."

2014 rief der 38-Jährige das internationale Sportereignis für beeinträchtigte Soldaten ins Leben. Bereits im letzten September hatten die Eheleute den Invictus Games in Düsseldorf einen Besuch abgestattet. Dabei sorgten die Wahl-Amerikaner für ordentlich Wirbel – zahlreiche Fans fieberten ihrer Ankunft entgegen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games in Düsseldorf, September 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

Getty Images Prinz Harry bei den Invictus Games in Düsseldorf, September 2022

