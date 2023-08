Schwangere Kourtney Kardashian zeigt sich ganz natürlich!

Sie brauch nicht wirklich viel! Kourtney Kardashian (44) erwartet aktuell mit ihrem Ehemann Travis Barker (47) den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Netz zeigte sie sich zuletzt ziemlich oft in knappen Bikinis, die ihren Babybauch besonders gut zur Geltung brachten. Nun sorgt die TV-Beauty aber mit einem anderen Look für Aufsehen: Kourtney präsentiert sich via Social Media von ihrer ganz natürlichen Seite!

Auf ihrem gemeinsamen TikTok-Account mit Tochter Penelope Disick (11) tritt die 44-Jährige in einem Video total ungeschminkt auf. In einer kleinen abendlichen Routine zeigt das Mutter-Tochter-Duo seinen Fans seine Beauty-Must-haves. Während Kourt lediglich ihre Augenbrauen einmal in Form bringt und Zähne putzt, cremt, sprüht und reibt sich die Elfjährige mit einigen Kosmetikprodukten ein. Das Endergebnis? Sowohl Penelope als auch Kourtney fallen frisch gepflegt ins Bett.

Dass die älteste der Kardashian-Schwestern ein sehr inniges Verhältnis zu ihrer Tochter pflegt, ist Fans nicht neu. Erst kürzlich reiste Kourtney mit ihrem Mini-Me nach Hawaii, um dort Penelopes Geburtstag zu feiern. "Ich bin immer noch überglücklich über die Woche, die ich mit sieben Mädchen auf Hawaii verbracht habe, um den Geburtstag meiner Tochter zu feiern. Ich bin dankbar für die unvergesslichen Erinnerungen. Pure Magie", schrieb die baldige Vierfach-Mutter im Netz.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit Tochter Penelope

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Juli 2023

