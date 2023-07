So entschied sich Maria Menounos für den Namen ihrer Tochter

Was für eine interessante Geschichte! Die Moderatorin Maria Menounos (45) war stets offen mit ihren Empfängnisproblemen umgegangen. Mehr als zehn Jahre lang hatten sie und ihr Ehemann erfolglos versucht, eine eigene Familie zu gründen. Vor wenigen Wochen wurde das Paar mithilfe einer Leihmutter zu Eltern einer kleinen Tochter. Und Maria verrät nun, wie sie sich für den Namen des Mädchens entschieden haben!

Als Gast-Moderatorin in der TV-Show "Live With Kelly And Mark" packt die frischgebackene Mutter über den Namen ihrer Tochter aus. Weil die kleine Athena mit intakter Fruchtblase zur Welt gekommen war, und man diesen Kindern besondere Attribute zuschreibt, habe sich die 45-Jährige für den Namen einer griechischen Göttin entschieden: "Athene ist die Göttin des Krieges, der Weisheit, des Mutes und der Stärke, all dieser wunderbaren Dinge. [...] Vielleicht kommt sie, um uns zu retten!" Mit Zweitnamen heiße die Kleine Alexandra, was übersetzt so viel wie "Verteidigerin der Menschheit" bedeutet.

Erst vor Kurzem hatte Maria davon geschwärmt, wie sich das Leben als frischgebackene Mama anfühle. Dabei hatte sie verraten: "Ich wusste nie, wann sich mein Leben um Kinder und die Familie drehen würde. Ich war immer so beschäftigt mit meiner Karriere und bin viel gereist. Aber jetzt verstehe ich es. [...] Es ist das tollste Gefühl der Welt."

Getty Images Maria Menounos, Moderatorin

