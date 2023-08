Nur im String: Cathy Hummels spielt gerne mit ihren Reizen

Cathy Hummels (35) heizt ihren Fans ordentlich ein! Die Influencerin war an der Seite von Fußballer Mats Hummels (34) bekannt geworden. Gemeinsam haben sie einen Sohn namens Ludwig. Doch die Liebe der beiden hielt nicht auf Dauer und die Moderatorin geht inzwischen alleine durchs Leben. Die vergangenen Jahre haben die Beauty sehr geprägt – immer wieder berichtet sie öffentlich von ihren Selbstzweifeln. Jetzt postet Cathy ein heißes Bild von sich und hat eine besondere Message für ihre Follower.

"Das Offensichtliche ist nicht immer ersichtlich", schreibt die Mama von Ludwig zu einem sexy Foto von sich auf Instagram. Sie posiert nur in einem schwarzen String und in Strümpfen auf einem Hocker. Cathy verdeckt ihre Brüste mit ihren Armen und schließt ihre Augen, um die sinnliche Stimmung noch besser zu transportieren. Ihren Körper setzt die Beauty für ihre Fans gekonnt in Szene – doch sie möchte ihren Followern noch etwas mitgeben. "Ich mag es, mit meiner Kreativität zu spielen, um euch verstehen zu lassen...", schreibt sie zum Foto.

Vor wenigen Tagen postete Cathy ein halbnacktes Bild von sich auf Instagram, unter dem sie das Thema Selbstliebe ansprach. "Manchmal fühle ich mich schön und manchmal nicht", schrieb sie dazu. "Das ist normal, weil ich mich nicht 'nur' auf mein Äußeres reduziere oder mich reduzieren lasse. Aber: Selbstbewusstsein und auch Nacktheit haben nichts mit Reduzierung oder falschem Körperbild zu tun", stellte sie klar.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juni 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

