Roisin Waters singt wie ihre Mama Sinéad O'Connor (†56)

Wie die Mama, so die Tochter! Vor wenigen Tagen starb die "Nothing Compares 2 U"-Interpretin Sinéad O'Connor im Alter von 56 Jahren. Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Sängerin war die Irin auch Mutter. Sie hatte vier Kinder von vier verschiedenen Vätern zur Welt gebracht, musste jedoch im vergangenen Jahr einen schweren Schicksalsschlag verkraften, als ihr 17-jähriger Sohn Shane Suizid beging. Sinéads einzige Tochter, Roisin Waters, sieht aus wie ihre berühmte Mama – und singt auch so.

Sie nahm ihre Tochter gelegentlich als Backgroundsängerin mit auf die Bühne. "Früher hatte ich Angst davor, dass sie ins Musikgeschäft einsteigt, weil ich dachte, sie würden sie so behandeln, wie sie mich behandeln", beschrieb die Sängerin 2021 im Interview mit People. Roisin führt allerdings ein eher zurückgezogenes Leben, wie Bild berichtet. Sie hat nie in der Musikbranche Fuß gefasst – genau wie ihre Mutter es sich für sie gewünscht hatte.

In der Dokumentation "Nothing Compares" erklärte der Musikstar, warum er angefangen habe zu singen. Sie habe die Musik damals als Therapie gesehen und mit ihrem Erfolg gar nicht gerechnet. "Für mich war es ein großer Schock, plötzlich ein Popstar zu werden. Es ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte nur schreien", gab sie zu.

